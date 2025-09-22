المملكة تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل للفلسطينيين عبر حلّ الدولتين

إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حلِّ الدولتين

في 27 سبتمبر 2024، أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسم الدول العربية والإسلامية وعدد من الشركاء الدوليين، إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل للشعب الفلسطيني وأساس لتحقيق السلام، داعيًا الدول كافة للاعتراف بفلسطين والانضمام إلى الإجماع الدولي الذي يضم 149 دولة اعترفت بها رسميًا.