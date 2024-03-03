"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة والرياض وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الباحة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والعاصمة الرياض والدلم والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.