"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الباحة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.