"مساجدنا على الطرق" تطلق مبادرة لبناء مسجد عن الراحل "بدر بن عبدالمحسن"

وجاءت مبادرة إنشاء المسجد بتوجيه من الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق الأمير سلطان بن سلمان، حيث تتم المساهمة من محبي "البدر"، إيمانًا من سموه بالرغبة الملحة لدى محبي الراحل بتقديم لمسة وفاء عنه وترجمة للأثر الذي لمسه المجتمع بعد خبر رحيله.