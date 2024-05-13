"مساجدنا على الطرق" تطلق مبادرة لبناء مسجد عن الراحل "بدر بن عبدالمحسن"

أعلنت جمعية العناية بمساجد الطرق "مساجدنا على الطرق" عن مشروع بناء مسجد عن الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز - رحمه الله- يخدم الحجاج والمعتمرين والزوار والمسافرين عبر طريق مكة المكرمة -المدينة المنورة.
وجاءت مبادرة إنشاء المسجد بتوجيه من الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق الأمير سلطان بن سلمان، حيث تتم المساهمة من محبي "البدر"، إيمانًا من سموه بالرغبة الملحة لدى محبي الراحل بتقديم لمسة وفاء عنه وترجمة للأثر الذي لمسه المجتمع بعد خبر رحيله.
وتم اختيار موقع المسجد، وتصل تكلفة بنائه وتجهيزه إلى أربعة ملايين ريال، ويتسع لنحو 314 مصليًا ومصلية على مساحة 720 متر٢، ويضم مواقف سيارات تتسع لـ30 سيارة و6 حافلات.
وأتاحت الجمعية -وهي مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - عددًا من قنوات التبرع الموثوق بها، ويمكن التواصل مع الجمعية من خلال الرقم: 0550881440.