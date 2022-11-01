نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك بالدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.