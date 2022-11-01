نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك بالدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
واستقبل الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزير الخارجية لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة في مركز المؤتمرات بالعاصمة الجزائر.
وجرى التقاط الصورة التذكارية لأصحاب الفخامة والسمو رؤساء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية.
عقب ذلك بدأت الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.