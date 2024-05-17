بعد تبرُّعه لها بخلايا جذعية.. "الرفاقي" يُنهي معاناة شقيقته مع الأنيميا المنجلية

وقال "الرفاقي" لـ"سبق": بعد تطوُّر الطب، وإمكانية زرع خلايا جذعية من إنسان سليم لمريض بالأنيميا المنجلية، وأن ذلك يُنهي معاناة المريض -بإذن الله-، خضع جميع أفراد العائلة للتحاليل من أجل المطابقة الكاملة في التحاليل، وشاء الله أن أكون أنا المطابق لها بـ99٪؛ ليتم التبرع لها فورًا، وجرت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي للأبحاث والعلوم بالرياض، وأُخذ جزء من الخلايا الجذعية من النخاع الشوكي في أسفل الظهر، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد-.