"سعود بن نايف" يهنئ فريق الخليج لكرة اليد لفوزه ببطولة آسيا الـ 26 للأندية

هنأ الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إدارة ولاعبي نادي الخليج لكرة اليد، والجهازين الفني والإداري بمناسبة فوزهم بلقب بطولة آسيا الـ 26 للأندية التي أُقيمت في الكويت، وذلك بعد تغلبه على نظيره العربي القطري في المباراة النهائية بنتيجة 35-33.