"معاً نكافح التسوُّل".. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بجازان

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع، وأمام المحال التجارية، والمساجد، وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في جازان، عن رصد وضبط شخصٍ من الجنسية البنجلاديشية يمارس التسوُّل بشكلٍ غير مباشر عبر غسل زجاج المركبات.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط آخر من الجنسية اليمنية يمارس التسوُّل بشكلٍ مباشر أمام المحال التجارية، وثالث يمني يمارس التسوُّل بشكلٍ مباشر تحت غطاء بيع النباتات العطرية.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوُّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً.