مترجمان بـ"كتاب الرياض": التقنية لن تحل محل الإنسان في الترجمة وستبقى الآلة داعمة

وأشارت إلى أن المترجمين يمكن أن يستفيدوا من تقنيات الترجمة في زيادة الإنتاجية عبر أتمتة المهام المتكررة، وفي التخصصية باستعمال تطبيقات الترجمة في المجالات المختلفة، وفي الكفاءة من خلال ما توفره التقنية من وقت وجهد في تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية، وفي المرونة، فالتقنيات الحديثة توفر مرونة كبيرة في العمل في مشروعات مختلفة.