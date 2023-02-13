إجراء 6 عمليات جراحية لإنقاذ أعضاء مصابين من البتر في سكاكا

يُذكر أن القسم أجرى 200 عملية جراحة تجميل وترميم منذ بداية العام 2022م، من بينها عمليات نوعية تجرى لأول مرة في المنطقة، ويأتي ذلك في إطار توسيع وتطوير الخدمات الطبية في مستشفيات المنطقة، والعمل على توفير كافة الأقسام والتخصصات، وبلغ عدد مراجعي عيادة التجميل 2500 مريض، فيما بلغ عدد المنومين 360 مريضًا.