ناشط بيئي يكشف حقيقة تسبب نبات بري في "هيستيريا الضحك".. و"العشر" يسبب العمى

وأضاف "السهيمي" أنه تابع الشخصين اللذين ظهرا في المحتوى المتداول وهو مجرد من الفكاهة وقال للتصحيح إن النبتة التي قالا إنها "المرامية" فهذا غير صحيح، بل إن فوائدها أنها مضاد للهستيريا، ولكن قد يكون التأثير من بعض أنواع الفطر في البرية.