ناشط بيئي يكشف حقيقة تسبب نبات بري في "هيستيريا الضحك".. و"العشر" يسبب العمى

نفى الناشط البيئي سعيد السهيمي ما أثير حول تأثير بعض النباتات البرية على توليد حالة شعورية معينة مثل "هيستيريا الضحك"، وذلك بعد ظهور شخص عبر مقطع فيديو يفيد بأن نبتة المرامية بمجرد شمها يصاب بحالة هيستيريا الضحك كما يفيد.
وأضاف "السهيمي" أنه تابع الشخصين اللذين ظهرا في المحتوى المتداول وهو مجرد من الفكاهة وقال للتصحيح إن النبتة التي قالا إنها "المرامية" فهذا غير صحيح، بل إن فوائدها أنها مضاد للهستيريا، ولكن قد يكون التأثير من بعض أنواع الفطر في البرية.
وذكر "السهيمي" أن نبات الداتورا "خطر ومنتشر بكل العالم، وعندنا في السعودية ومشهورة، خصوصًا عندما يكون هناك أمطار وربيع، وتنتشر في المناطق الباردة وفي الغابات، وتحمل سائلاً مخدرًا للمخ، ولها استخداماتها الطبية فقط، وقد تؤدي إلى الوفاة".
وتحدث الناشط البيئي عن نبات "الدفلة" وهي غير خطيرة في اللمس أو الشم وخطورتها تكون عندما تؤكل والدفلة موجودة في نوعين، كما أنها توجد في تبوك وتحمل سمية في عصارتها، وعلى الرغم من خطورتها تعد من أفضل الأشجار لسحب الكربون من الهواء.
وتطرق الناشط البيئي سعيد السهيمي عن نبات العشر، وهو المشهور في السائل الأبيض الموجود فيه طبعًا السائل الأبيض يستخدم في بعض الأنواع الطبية للجلد الخارجي، وهذه العصارة البيضاء لو دخلت العين ممكن تسبب العمى فورًا.