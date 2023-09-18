"العليمي" يستعرض جهود الوساطة السعودية العُمانية لتجديد الهدنة باليمن

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي بحضور عضو المجلس عيدروس الزبيدي في نيويورك، أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها اليوم الثلاثاء.