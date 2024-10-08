مستشفى الملك فيصل التخصصي يستقبل نحو 1.9 مليون مريض خلال العام الماضي

يواصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مسيرته الرائدة في ترسيخ اسمه كمرادفٍ للتقدُّم الطبي المبتكَر، وتعزيز مكانته في طليعة المؤسسات الصحية العالمية، محققاً خلال العام الماضي نمواً متصاعداً في عدد المستفيدين من خدماته التخصصية، إذ زاد عدد المرضى المقبولين خلال العام الماضي، إلى أكثر من 40 ألف مريض في مستشفياته الثلاثة بالرياض وجدة والمدينة، بزيادة تعادل 9% عن عام 2022م، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لما يقرب من 1.9 مليون مريض، مما يُمثل زيادة تعادل 11% عن العام الذي سبقه، ويعكس ثقة المرضى الراسخة بخدمات "التخصصي".