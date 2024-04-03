"سعود الطبية": صرف أكثر من "817" ألف وصفة علاجية خلال الربع الأول لـ2024م

وأوضحت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية أماني البريكي، أنه تم في الربع الأول اكتمال تفعيل محطات الصرف الآلي لأقسام التنويم في المستشفى العام والبرج الطبي الأول كجزء من خطة أتمتة الخدمات الصيدلانية بالمدينة، بالإضافة إلى المشاركة في "اليوم العالمي للصرع" في شهر فبراير، من خلال توعية المرضى عن الاستخدام الأمثل لأدوية الصرع والأعراض الجانبية لها، إضافة إلى اليوم العالمي للسمنة في شهر مارس؛ حيث تمّت توعية المرضى عن آثار الاستخدام الخاطئ لأدوية السمنة.