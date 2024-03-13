خلال فبراير.. "أمانة جدة" تصادر 127 طناً من الخضراوات والفواكه والسلع المتنوّعة

وأوضحت "الأمانة"، أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي، تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف عدد 417 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوّعت المواد المعروضة عشوائياً لتشمل الخضراوات والفاكهة والشاهي والخردوات، إضافة إلى درّاجات الأطفال "السكوتر"، فيما جرى حجز 42 من السيارات التي تخص الباعة الجائلين.