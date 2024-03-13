خلال فبراير.. "أمانة جدة" تصادر 127 طناً من الخضراوات والفواكه والسلع المتنوّعة

صادرت أمانة محافظة جدة، أكثر من 127 طناً من الخضراوات والفاكهة خلال شهر فبراير الماضي، في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلدية فرعية، خلال حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.
وأوضحت "الأمانة"، أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي، تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف عدد 417 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوّعت المواد المعروضة عشوائياً لتشمل الخضراوات والفاكهة والشاهي والخردوات، إضافة إلى درّاجات الأطفال "السكوتر"، فيما جرى حجز 42 من السيارات التي تخص الباعة الجائلين.
وأكّدت "الأمانة"، مواصلة جهودها الرقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات المخالفة لتحسين المشهد الحضري، مثمّنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وداعية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "بلدي"، أو من خلال المركز الموحّد لخدمة البلاغات (940).