شاهد.. وفد رفيع من الوكالة الذرية الصينية يزور المملكة والتفاصيل من هيئة المساحة

الْتقى الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، في مقر الهيئة بمدينة جدة، نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الصينية للطاقة الذرية "CAEA" ليو جنق، والوفد المرافق له؛ بهدف بحث سبل التعاون المشترك في مجالات العلوم الجيولوجية والطاقة الأرضية البديلة.
واستعرض الجانبان -خلال الزيارة- آلية التعاون المشترك الذي يخدم البلدين في عدة مشاريع تتعلق بالعلوم الجيولوجية وقاعدة البيانات الوطنية الجيولوجية، كما استعرضا الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الطرفان والتي تَضمن تحسين مخرجات العمل المشترك.
وقام الوفد رفيع المستوى بزيارة ميدانية لمكتبة الحفر؛ للاطلاع على آلية ورقمنة عينات الحفر اللبية، وكذلك صور طيفية ملونة للمكونات المعدنية، وأيضًا نظام إدارة قاعدة بيانات الحفر الأساسية التي تتواءم مع قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية الـ(NGD)، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية الخاصة بعينات الحفر.
تأتي هذه الزيارة الهامة والتي تستمر لمدة أربعة أيام، ضمن اللقاءات التعاونية مع المسؤولين في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتكنولوجيا النووية.
يُذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية تعمل ضمن مشاريعها ومبادراتها حاليًا على مبادرة استكشاف الطاقة الأرضية الحرارية المتجددة البديلة، وهي إحدى مبادرات تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية "ندلب".