شاهد.. وفد رفيع من الوكالة الذرية الصينية يزور المملكة والتفاصيل من هيئة المساحة

وقام الوفد رفيع المستوى بزيارة ميدانية لمكتبة الحفر؛ للاطلاع على آلية ورقمنة عينات الحفر اللبية، وكذلك صور طيفية ملونة للمكونات المعدنية، وأيضًا نظام إدارة قاعدة بيانات الحفر الأساسية التي تتواءم مع قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية الـ(NGD)، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية الخاصة بعينات الحفر.