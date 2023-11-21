"لافروف": قمة الرياض تُعتبر جزءًا من الجهود الدولية لتسوية طويلة الأمد بشأن غزة

وكانت قد عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أمس، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اجتماعًا مع كبار المسؤولين بالصين، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية.