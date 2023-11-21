"لافروف": قمة الرياض تُعتبر جزءًا من الجهود الدولية لتسوية طويلة الأمد بشأن غزة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن قمة الرياض تعتبر جزءًا من الجهود الدولية لتسوية طويلة الأمد بشأن غزة.
وقال لافروف: نرحب بالمبادرة العربية الإسلامية بشأن غزة، ونندد بكل مظاهر الإرهاب التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة قليلة، ويجب حل المسائل العالقة؛ وهي وقف النار وإطلاق سراح الرهائن، كما يجب التحضير لإطلاق عملية سلام على أساس حل الدولتين.
وأردف وزير الخارجية الروسي: الدول العربية والإسلامية تلعب الدور الرئيسي لحل الأزمة الراهنة في فلسطين، يجب بحث آلية بعيدًا عن التدخل الخارجي لحل الدولتين.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية قد وصلت إلى موسكو.
وقامت "اللجنة الوزارية" ببحث ومناقشة الأوضاع في قطاع غزة مع وزير الخارجية الروسي.
وكانت قد عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أمس، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اجتماعًا مع كبار المسؤولين بالصين، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية.
يُذكر أنه إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بتاريخ (11 نوفمبر 2023م)، يرأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بالمملكة، بصفتها ترأس القمة العربية (32) والإسلامية، جولة زيارات رسمية تشمل عدداً من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.