رعاية ودعم غير محدود من القيادة.. الدورة الـ44 لـ"تنفيذي الإيسيسكو" تنطلق بجدة

وأوضحت أمانة اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم أن استضافة المملكة لأعمال المجلس التنفيذي الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام؛ تأتي في ظل الرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي تحظى به قطاعات التربية والثقافة والعلوم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبتوجيهات من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، انطلاقًا من مكانة المملكة الرائدة في دعم الحراك التربوي والثقافي والعلمي إقليميًّا ودوليًّا.