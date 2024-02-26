"الأرصاد": ضبابٌ خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تبوك والجوف والشمالية وحائل والقصيم والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ خاصة الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.