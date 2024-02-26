"الأرصاد": ضبابٌ خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تبوك والجوف والشمالية وحائل والقصيم والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ خاصة الساحلية منها.