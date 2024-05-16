"السعودية للشحن" تحقق نموا في أحجام الشحن خلال الربع الأول 2024

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن تحقيقها نموا في أحجام الشحنات المنقولة بلغ 20% خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، وحقق شهر مارس قفزة قياسية في أداء الشركة هو الأعلى من حيث الأوزان المنقولة منذ 2017م في حين سجلت عمليات الشركة الخاصة بالمنتجات والخدمات المقدمة زيادة قدرها 19% مدفوعة بالنمو القوي المحقق من خلال المنتجات الأخرى التي تلبي احتياجات العملاء، فعلى صعيد صناعة الأقمشة والملابس بلغ نمو عمليات الشحن 85% عن العام الماضي يأتي ذلك نتيجة لتوسع عمليات الشحن في الأسواق الآسيوية وربطها بالقارة الأوروبية كما شهدت الشحنات السريعة نموا بنسبة 9% نتيجة للطلب المتزايد ، كما شهدت الصادرات السعودية ارتفاعا بنسبة 28 % مقارنة بنفس الفترة من 2023 ومن بينها الشحنات العامة يليها شحنات التجارة الالكترونية ثم المواد الخطرة وكذلك شحنات المواد الغذائية الطازجة.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي تيدي زيبتز ، قيام السعودية للشحن بتبني سلسلة من المبادرات والاتفاقيات الاستراتيجية اسهمت بشكل مباشر في تسجيل انطلاقة ناجحة منذ مطلع العام على صعيد العمليات التشغيلية كان من ابرزها التوسع في القارة الآسيوية وشبكة الرحلات من خلال إضافة محطة شنجن في الصين بواقع رحلتين أسبوعيا إلى جانب تدعيم اسطول الشحن بطائرة من طراز بوينغ 747 ، فيما أشار زيبتز إلى زيادة معدلات الشحن على متن طائرات الركاب في الخطوط السعودية عبر السعات المخصصة للشحن تقدر بـ 38 % عن نفس الفترة من العام الماضي بالتزامن مع مواسم الأعياد وشهر رمضان المبارك.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى النجاح التحولي الذي حققته الشركة مؤخرا، والذي تميز بالمرونة والابتكار، مما جعلها لاعباً رئيسياً في مجال الشحن الجوي العالمي لافتا إلى التعاون الاستراتيجي مع شركة تشاي نياو الذكية للخدمات اللوجستية وشركة خدمات الطيران WFS لتفعيل منطقة مناولة لشحنات التجارة الالكترونية المنقولة على متن طائرات السعودية للشحن في مطار لييج في بلجيكا كمحطة شحن محورية في القارة الأوروبية لتعزيز عمليات الربط اللوجستي بين الشرق والغرب إذ اسهم ذلك في تدفق الشحنات وتحقيق زيادة في الأوزان المنقولة على صعيد التجارة الإلكترونية تقدر بـ 34% عن نفس الفترة من العام الماضي.