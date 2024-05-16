"السعودية للشحن" تحقق نموا في أحجام الشحن خلال الربع الأول 2024

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن تحقيقها نموا في أحجام الشحنات المنقولة بلغ 20% خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، وحقق شهر مارس قفزة قياسية في أداء الشركة هو الأعلى من حيث الأوزان المنقولة منذ 2017م في حين سجلت عمليات الشركة الخاصة بالمنتجات والخدمات المقدمة زيادة قدرها 19% مدفوعة بالنمو القوي المحقق من خلال المنتجات الأخرى التي تلبي احتياجات العملاء، فعلى صعيد صناعة الأقمشة والملابس بلغ نمو عمليات الشحن 85% عن العام الماضي يأتي ذلك نتيجة لتوسع عمليات الشحن في الأسواق الآسيوية وربطها بالقارة الأوروبية كما شهدت الشحنات السريعة نموا بنسبة 9% نتيجة للطلب المتزايد ، كما شهدت الصادرات السعودية ارتفاعا بنسبة 28 % مقارنة بنفس الفترة من 2023 ومن بينها الشحنات العامة يليها شحنات التجارة الالكترونية ثم المواد الخطرة وكذلك شحنات المواد الغذائية الطازجة.