تنفيذ أكثر من 151 ألف عملية فحص لأنشطة النقل خلال نوفمبر

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وتشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات والأجرة- "منشآت"، وأخيرًا نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار- "أفراد".