مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يستأصل "قطعة خشبية" في البطن تسببت بآلام حادة لأربعيني طوال عشر سنوات

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، عبر فريق طبي متخصص في الجراحة العامة والمناظير، من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 48 عاماً، يشكو من الآم بطنية حادة وتلبكات معوية شديدة لمدة تزيد عن 10 سنوات، الأمر الذي أعاقه عن ممارسة مهامه اليومية، إذ سعى للعلاج في أكثر من مستشفى داخل وخارج المملكة، ولكن دون جدوى أو معرفة لمشكلته الصحية. ذكر ذلك الدكتور سامي الحواسي استشاري الجراحة العامة رئيس الفريق الطبي المعالج.