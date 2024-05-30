"دهانات الجزيرة" تشارك كراعٍ رسمي في معرض "الصناعة في عسير"

شاركت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كراعٍ رسمي لمعرض "الصناعة في عسير" الذي يُعد تجمّعاً لأبرز الشركات الرائدة في مجالات متنوعة والموجودة أو لها فرع في منطقة عسير، للتعريف وعرض منتجاتها وخدماتها المتاحة في المنطقة، وبناء العلاقات بين العارضين والتفاعل الفعّال مع العملاء وزوار المعرض، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة خميس مشيط من 20 إلى 23 مايو 2024.
تميّز جناح "دهانات الجزيرة" بتصميمه المتضمن منتجاتها الداخلية والخارجية، التي تمتاز بجودها الاستثنائية والفارقة، بالإضافة إلى حلولها الإنشائية المبتكرة وأحدث تقنياتها، وقد لاقت استحساناً كبيراً من قبل زوار المعرض من عملاء حاليين ومحتملين، حيث أبدوا اهتمامهم الكبير بجميع ما تقدمه من خدمات ومنتجات، وكان معرض "الصناعة في عسير" فرصة مثالية للتواصل المباشر معهم وفهم احتياجاتهم ورغباتهم بشكل أفضل وأعمق.
تعتبر "دهانات الجزيرة" شركة رائدة في مجالها، وتسعى دائماً إلى تقديم منتجات وحلول إنشائية مبتكرة تلبي احتياجات عملائها وتسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ومع مشاركتها في معرض الصناعة في عسير تؤكد "دهانات الجزيرة" التزامها الدائم بدعم جميع ما يُسلط الضوء على الصناعة المحلية ودور القطاع الصناعي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.