"دهانات الجزيرة" تشارك كراعٍ رسمي في معرض "الصناعة في عسير"

شاركت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كراعٍ رسمي لمعرض "الصناعة في عسير" الذي يُعد تجمّعاً لأبرز الشركات الرائدة في مجالات متنوعة والموجودة أو لها فرع في منطقة عسير، للتعريف وعرض منتجاتها وخدماتها المتاحة في المنطقة، وبناء العلاقات بين العارضين والتفاعل الفعّال مع العملاء وزوار المعرض، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة خميس مشيط من 20 إلى 23 مايو 2024.