مجلس شؤون الأسرة ينظّم "ملتقى التكامل مع القطاع غير الربحي" لدعم كبار السن بمشاركة 150 جهة

ينظّم مجلس شؤون الأسرة "ملتقى التكامل مع القطاع غير الربحي" بنسخته الثانية تحت شعار "تكامل لأجل كبار السن" يوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 5 نوفمبر 2024م، في فندق فيرمونت بالرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والخبراء والمختصين في الشأن الاجتماعي والأسري.
يشارك في الملتقى أكثر من 150 جهة غير ربحية، من بينها 25 جمعية متخصصة في خدمات كبار السن، إلى جانب جهات حكومية وأهلية. يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتحسين جودة حياة الأسرة ودعم كبار السن، من خلال تنسيق الجهود وتوسيع الشراكات لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود.
ويتضمن الملتقى أربع جلسات حوارية تتناول مواضيع متعددة، منها: "محورية كبار السن في التنمية"، و"تمكين الجمعيات لخدمة كبار السن"، و"التكامل في تقديم الخدمات"، إضافة إلى بحث التحديات وسبل التطوير. كما سيتم استعراض أحدث المبادرات والبرامج الحكومية لدعم كبار السن، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب من قبل الجمعيات الأهلية.
من جهتها، أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، د. ميمونة بنت خليل آل خليل، أن الملتقى ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، خاصة في تفعيل دور القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الملتقى سيسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لكبار السن، من خلال التكامل بين مختلف الجهات المعنية.