مجلس شؤون الأسرة ينظّم "ملتقى التكامل مع القطاع غير الربحي" لدعم كبار السن بمشاركة 150 جهة

من جهتها، أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، د. ميمونة بنت خليل آل خليل، أن الملتقى ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، خاصة في تفعيل دور القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الملتقى سيسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لكبار السن، من خلال التكامل بين مختلف الجهات المعنية.