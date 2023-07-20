"إثراء" يستقطب أكثر من 3 ملايين زائر منذ افتتاحه.. ويواصل مسيرته في دعم الإبداع

وفي قطاع السينما، يولي المركز اهتمامًا خاصًّا بصناعة الأفلام السعودية؛ حيث يُعد أحد أكبر مراكز الإنتاج في المملكة، وقام بإطلاق مبادرة لدعم وإنتاج الأفلام التي تسهم في تطوير قطاع الأفلام في المملكة، التي يتم تسليط الضوء فيها على المواهب المحلية التي دعمها المركز لإنتاج العديد من الأفلام، وحصدت العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية وشاركت في العديد من المهرجانات العالمية.