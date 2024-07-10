برعاية "البنيان".. تأهيل 1354 شابًا في هندسة صيانة الطائرات بمعدل توظيف 85 %

وبدأت الكلية مسيرتها بتدريب 290 متدربًا، وارتفعت أعداد المتدربين حاليًا إلى أكثر من 4500 متدرب ومتدربة في سبعة تخصصات رئيسة، تشمل هندسة صيانة الطائرات في هياكل ومحركات، وهياكل الطائرات في الميكانيكا والإلكترونيات، بالإضافة إلى هندسة صيانة الطائرات من دون طيار في الإلكترونيات، والاتصالات، والميكانيكا.