بوضعية خارج الرحم.. "سعود الطبية" تنقذ جنينًا بحالة حمل نادرة في الأسبوع الـ26

وأوضحت المدينة، في حسابها عبر منصة "إكس"، أن الحالة كانت في الأسبوع الـ26 من الحمل، وعند إجراء الفحوصات اللازمة -بما في ذلك الموجات فوق الصوتية- تَبين وجود جنين حي في وضعية خارج الرحم؛ حيث تم التحضير للعملية وتصنيف الحالة "عالية الخطورة".