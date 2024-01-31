"مدني الحريضة" ينجح في إطفاء حريق شب بأحد المنازل.. بسبب التماس ميكرويف

نجحت فرق الدفاع المدني بمركز الحريضة مساء البارحة في السيطرة على حريق شب بأحد المنازل.
وتفصيلاً، باشرت فرق الدفاع المدني بمركز الحريضة غرب عسير حريقًا شب بأحد المنازل بالمركز في وقت يسير من البلاغ ما حال دون امتداد النيران لبقية أرجاء المنزل.
وكان الحريق قد شب في مطبخ المنزل بسبب التماس ميكرويف ما استدعى إبلاغ فرق الدفاع المدني التي وصلت لموقع الحادث في غضون دقائق.
وقال جاسم النوتي: تفاجأت أسرتي عندما كنت في الخارج بألسنة النيران والدخان تنبعث من المطبخ لتقوم على الفور بمغادرة المكان وإطفاء مصدر التيار الكهربائي دون أن يصابوا بأذى.
وثمّن "النوتي" لرجال الدفاع المدني سرعة الوصول ومحاصرة النيران على الرغم من الدخان الكثيف الذي كان ينبعث من المنزل.