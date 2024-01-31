"مدني الحريضة" ينجح في إطفاء حريق شب بأحد المنازل.. بسبب التماس ميكرويف

وقال جاسم النوتي: تفاجأت أسرتي عندما كنت في الخارج بألسنة النيران والدخان تنبعث من المطبخ لتقوم على الفور بمغادرة المكان وإطفاء مصدر التيار الكهربائي دون أن يصابوا بأذى.