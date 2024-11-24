شركة أعمال الجود العقارية تنهي أعمال تطوير "مخطط خزامى الصفراء بعنيزة"

وأوضح مدير المشاريع المهندس ياسر الحركان أن أعمال التطوير تضمنت تنفيذ الخدمات التي توفر جودة الحياة وفق اشتراطات الجهات المعنية من أعمال التسوية وتنفيذ شبكات الطرق بمراعاة تصريف السيول وتنفيذ شبكات الكهرباء والإنارة والمياه، ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع التي تسعى شركة أعمال الجود العقارية من خلالها لتوفير المنتجات العقارية والسكنية التي تلبي تطلعات العملاء واحتياجات السوق العقاري لجميع الفئات المستهدفة من طالبي السكن والمستثمرين والمطورين العقاريين.