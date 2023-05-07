"الشؤون الإسلامية" تستعرض خدماتها الإلكترونية أمام زوّار معرض المصحف الشريف بالبرازيل

كما تم عرض تطبيق "رشد" الذي يشتمل على نسخة إلكترونية من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم، والروايات والترجمات والتفاسير، وخدمة مواقيت الصلاة، واتجاه القبلة، وخدمات توعية الحجاج والمعتمرين والزوّار، وخدمة تواصل مع الوزارة، وكذلك تطبيق "الاستشهاد الصحيح" الذي يهدف إلى تعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها من خلال قواعد بيانات موثوقة؛ حيث يستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية حول العالم.