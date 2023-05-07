"الشؤون الإسلامية" تستعرض خدماتها الإلكترونية أمام زوّار معرض المصحف الشريف بالبرازيل

استعرضت وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثّلةً في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، في معرض المصحف الشريف المُقام بمدينة ساوباولو؛ مجموعةً من خدماتها الإلكترونية؛ حيث اطّلع زوار المعرض من خلالها على الجهود والأعمال التي تقدّمها حكومة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وقد تم عرض عدد من التطبيقات الإلكترونية؛ كتطبيق تعليم الحج والعمرة الافتراضي متعدّد اللغات، الذي يقدم عرضًا ثلاثيّ الأبعاد لجميع مناسك الحج والعمرة، ومساعدة الحجاج والمعتمرين على تفادي الأخطاء في المناسك، وهو يمثّل نقلة نوعية لخدمة ضيوف الرحمن ويزوّدهم بكثير من المعلومات والإجابات عن استفساراتهم خلال أدائهم النسك؛ مما يسهل عليهم الحصول على المعلومة الموثوقة في وقت سريع وبشكل مباشر.
كما تم عرض تطبيق "رشد" الذي يشتمل على نسخة إلكترونية من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم، والروايات والترجمات والتفاسير، وخدمة مواقيت الصلاة، واتجاه القبلة، وخدمات توعية الحجاج والمعتمرين والزوّار، وخدمة تواصل مع الوزارة، وكذلك تطبيق "الاستشهاد الصحيح" الذي يهدف إلى تعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها من خلال قواعد بيانات موثوقة؛ حيث يستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية حول العالم.
كذلك جرى استعراض تقنية الواقع الافتراضي VR للمسجد النبوي الشريف، والتي تمكّن زوار الجناح من الاطلاع على المسجد النبوي الشريف، وأهم المعالم داخله عبر هذه التقنية.