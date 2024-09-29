تمكين مستقبل عمليات تكنولوجيا المعلومات في السعودية مع بي إم سي وسحابة جوجل

ومع تبني المزيد من الشركات السعودية للتقنيات الحديثة مثل تعلم الآلة، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية؛ هناك طلب أكبر من أي وقت مضى على الحلول الذكية والأتمتة. مع بي إم سي هيليكس على سحابة جوجل، يصبح هذا ممكنًا؛ مما يسمح لمنصة واحدة بضمان نتائج أفضل للخدمات وإدارة الخدمات الرقمية بشكل استباقي قبل أن تصبح مشكلاتٍ تؤثر على الأعمال.