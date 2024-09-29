تمكين مستقبل عمليات تكنولوجيا المعلومات في السعودية مع بي إم سي وسحابة جوجل

وصلت سحابة جوجل إلى المملكة العربية السعودية، وهي خطوة كبيرة في التحول الرقمي. هذا يوفر طريقة جديدة للمؤسسات في المملكة للاستفادة من التقنيات السحابية المتقدمة التي تهدف إلى الابتكار وزيادة الكفاءة. واحدة من أكثر الفرص جاذبية هي الشراكة بين بي إم سي وسحابة جوجل، التي تقدم أدوات محسنة بشكل كبير لعمليات إدارة الخدمات الرقمية.
لطالما كانت بي إم سي هيليكس هي المنصة المفضلة للمؤسسات التي تسعى إلى تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات. مع تكاملها في سحابة جوجل، تقدم بي إم سي للشركات إطارًا أفضل لإدارة وأتمتة وتحسين بيئات تكنولوجيا المعلومات. ويمثل هذا قفزة هائلة في الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تعتبر الرؤى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة مكوناتٍ حاسمة للبنى التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.
هذا التعاون يمكّن المؤسسات من تشغيل أحدث التقنيات والقدرات بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة.
بي إم سي هيليكس، المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعمل مع قابلية التوسع والمرونة لسحابة جوجل؛ تقدم إدارة أسرع لعمليات الخدمات الرقمية للشركات. هذا يمكّنها من معالجة المشكلات بسرعة وكفاءة من خلال تقليل العمل اليدوي المطلوب لتشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة وتبسيط تدفقات العمليات.
ومع تبني المزيد من الشركات السعودية للتقنيات الحديثة مثل تعلم الآلة، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية؛ هناك طلب أكبر من أي وقت مضى على الحلول الذكية والأتمتة. مع بي إم سي هيليكس على سحابة جوجل، يصبح هذا ممكنًا؛ مما يسمح لمنصة واحدة بضمان نتائج أفضل للخدمات وإدارة الخدمات الرقمية بشكل استباقي قبل أن تصبح مشكلاتٍ تؤثر على الأعمال.
ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الشذوذ، والتنبؤ بالانقطاعات، وحتى أتمتة الإجراءات بحيث يمكن لفِرَق تكنولوجيا المعلومات التركيز على المبادرات الاستراتيجية بدلًا من الصيانة الروتينية.
مستقبل الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات في بي إم سي مشرق، وتكامل بي إم سي هيليكس مع سحابة جوجل سيكون جزءًا محوريًّا في مسار نموها. ويمكن للمؤسسات إنجاز المزيد بموارد أقل من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى أعمق أو أتمتة العمليات الرئيسية.
في العصر الرقمي المتغير بسرعة، تعتبر الكفاءة والمرونة من الأمور الأساسية للحفاظ على ميزة تنافسية.
هذا فصل جديد من الفرص للمؤسسات في المنطقة بعد إطلاق سحابة جوجل في المملكة العربية السعودية.. لقد استمرت بي إم سي وسحابة جوجل في الابتكار وقيادة التغيير الهام، ومن خلال استخدام بي إم سي هيليكس بالتعاون مع سحابة جوجل، يمكن للمؤسسات تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً وأتمتة ومرونة.
"بي إم سي هيليكس" على سحابة جوجل، هي خطوة مهمة في تسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة. هذه الخطوة تمكّن عملاء بي إم سي من توسيع استخدام خدمات بي إم سي هيليكس السحابية، وزيادة القيمة التجارية.
حسين الشبول، المدير الإقليمي للمملكة العربية السعودية في بي إم سي.
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