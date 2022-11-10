السفارة السعودية في باكستان تتفاعل مع يوم "محمد إقبال"

احتفلت باكستان يوم أمس بيوم "محمد إقبال" الشاعر والفيلسوف الباكستاني العالمي، الذي يصادف يوم 9 نوفمبر من كل عام، وهو يوم ولادته في مدينة "سيالكوت" عام 1877م.
وأقيمت الفعاليات في أنحاء باكستان للحديث عن أدب وشعر وكتابات محمد إقبال، بمشاركة عدد من البعثات والهيئات الدبلوماسية، عن طريق تقديم التهنئة في حساباتها على مواقع التواصل وفي وسائل الإعلام.
وغرّدت السفارة السعودية في إسلام آباد عبر حسابها في تويتر بعبارة: "اليوم نحتفي معكم بشاعر باكستان العظيم محمد إقبال".
واشتملت التغريدة على فيديو يتناول حياة إقبال وألقابه وماذا قال عنه كبار الأدباء العرب، واختتمت الفيديو بما قاله إقبال عن الملك عبد العزيز.
من جانبه غرّد سفير المملكة في باكستان نواف بن سعيد المالكي، عبر حسابه على تويتر، بمقولة لمحمد إقبال باللغة الأوردية، لقيت ترحيبًا كبيرًا وتفاعلًا من قبل المغرّدين الباكستانيين.