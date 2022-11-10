السفارة السعودية في باكستان تتفاعل مع يوم "محمد إقبال"

احتفلت باكستان يوم أمس بيوم "محمد إقبال" الشاعر والفيلسوف الباكستاني العالمي، الذي يصادف يوم 9 نوفمبر من كل عام، وهو يوم ولادته في مدينة "سيالكوت" عام 1877م.