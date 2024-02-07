بالفيديو.. "ياسر الحزيمي" لـ"يا هلا بالعرفج": لا أسمع أثناء المشي.. وأترك "المشاريه" على الناس

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع "ياسر الحزيمي"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي الذي يعتبره ظاهرة اجتماعية وسلوكًا نفسيًّا وعقليًّا ورياضيًّا، كما يرى أن المشي له مجموعة أهداف، من ضمنها الجانبان الاجتماعي والجسدي.. وبين أن من أهم طقوسه أثناء المشي أنه لا يسمع شيئًا، وأهم قراراته ترك "المشاريه" على الناس وهو يمشي.