بالفيديو.. "ياسر الحزيمي" لـ"يا هلا بالعرفج": لا أسمع أثناء المشي.. وأترك "المشاريه" على الناس
استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع "ياسر الحزيمي"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي الذي يعتبره ظاهرة اجتماعية وسلوكًا نفسيًّا وعقليًّا ورياضيًّا، كما يرى أن المشي له مجموعة أهداف، من ضمنها الجانبان الاجتماعي والجسدي.. وبين أن من أهم طقوسه أثناء المشي أنه لا يسمع شيئًا، وأهم قراراته ترك "المشاريه" على الناس وهو يمشي.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "جمال المعيقل"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة العرفج كتاب "هايد بارك" للكاتب "مبارك الشعلان"، وهو كتاب ساخر، يحكي أمثالاً عن السياسة وتجارب الناس والحياة بطريقة الكوميديا السوداء. كما عرض مقطع فيديو للكاتب "مبارك الشعلان" وهو يتحدث عن كتابه.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو لوزير الإعلام، تحدث فيه عن العلاقات السعودية-المصرية؛ إذ إنها في أفضل أوقاتها، ودورنا أن نعزز هذه العلاقات من خلال التعامل الإعلامي بين البلدين.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى قصة أغنية "يا سيدي زدني غضب منك وعتاب"، التي غناها فنان العرب "محمد عبده"، وكتب كلماتها الأمير "بدر بن عبدالمحسن".