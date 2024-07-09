تواجد حرف السعودية في منتجع "سيكس سينسز الكثبان الجنوبية" وجهة البحر الأحمر

في خضم جهودها الهادفة لتفعيل شراكات استراتيجية مع كبرى الجهات والهيئات في المملكة، قامت شركة حرف السعودية بتوقيع اتفاقية توريد منتجات حرفية لمنتجع "سيكس سينسز الكثبان الجنوبية" في وجهة البحر الأحمر، وذلك لمكانة المنتجع السياحية وفرص تعريف الزوار بالإرث الثقافي المميز للمملكة عبر منتجات حرفية أصيلة.
تم عرض منتجات مختارة في المنتجع ومنها أطباق التقديم الفاخرة المستوحاة من نقوش الأبواب في مناطق المملكة، ومبخرة الكثيب المستوحاة من حركة الرمال وجماليات الكثبان الرملية، ومجموعة أكواب الخوص المميزة بنقوش وألوان مبتكرة، وغيرها من المنتجات المستدامة التي تعزز الارتباط بين التصميم الحديث والتراث الثقافي.
تمثل هذه الخطوة أحد مراحل التعاون بين شركة حرف السعودية وبين البحر الأحمر الدولية تماشيًا مع الرؤى المشتركة في دعم القطاع الحرفي، لتوفير مصادر دخل مستدامة للحرفيين، وتعريف السياح المحليين والدوليين بالتراث السعودي.
في هذا السياق أعربت الأستاذة زهور العتيبي مدير إدارة المبيعات في شركة حرف السعودية عن تقديرها لجهود وجهة البحر الأحمر ومنتجع "سيكس سينسز الكثبان الجنوبية" في دعم الحرفيين في المنطقة وفي المملكة بشكل عام: "يسعدنا تفعيل الشراكة مع أهم الوجهات السياحية في المملكة لتكون نافذة مشرقة لعرض المنتجات الحرفية السعودية على السياح من المملكة ومن جميع أنحاء العالم".
ويستمر فريق عمل شركة حرف في بناء قنوات فاعلة وشراكات استراتيجية مع عدة جهات وهيئات في المملكة لدعم القطاع الحرفي وإحداث نقلة نوعية في سبيل خدمة أبناء وبنات المملكة من الحرفيين والمصممين.