تواجد حرف السعودية في منتجع "سيكس سينسز الكثبان الجنوبية" وجهة البحر الأحمر

في هذا السياق أعربت الأستاذة زهور العتيبي مدير إدارة المبيعات في شركة حرف السعودية عن تقديرها لجهود وجهة البحر الأحمر ومنتجع "سيكس سينسز الكثبان الجنوبية" في دعم الحرفيين في المنطقة وفي المملكة بشكل عام: "يسعدنا تفعيل الشراكة مع أهم الوجهات السياحية في المملكة لتكون نافذة مشرقة لعرض المنتجات الحرفية السعودية على السياح من المملكة ومن جميع أنحاء العالم".