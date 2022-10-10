بعد انتقادات أمريكية.. شاهد فيديو سعود الفيصل الذي يتداوله السعوديون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل، في كلمة له أمام اجتماع لمجلس الأمم المتحدة، حيث قال الفيصل في مقطع الفيديو المتداول: "نحن العرب نحن في المملكة العربية السعودية لا ننكث بالوعد.. كما لا نرتضي الوعيد".
وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، يأتي تداول مقطع الفيديو وسط تصريحات مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين وجّهوا عبرها انتقادات للمملكة العربية السعودية في أعقاب قرار مجموعة الدول المصدّرة للنفط وشركاؤها أو ما يُعرف بـ"أوبك +"، بتقليص الإنتاج بمعدل مليونَي برميل يومياً، في خطوةٍ وُصفت من قِبل البيت الأبيض، بأنها "تصطف" مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وتعليقاً على الفيديو، يقول الكاتب فهد ديباجي: "لمَن أراد أن يفهم الحقيقة وواقع السعودية، كما قال الأمير سعود الفيصل -رحمه الله: نحن العرب نحن في المملكة العربية السعودية لا ننكث بالوعد.. كما لا نرتضي الوعيد".