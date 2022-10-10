بعد انتقادات أمريكية.. شاهد فيديو سعود الفيصل الذي يتداوله السعوديون

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، يأتي تداول مقطع الفيديو وسط تصريحات مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين وجّهوا عبرها انتقادات للمملكة العربية السعودية في أعقاب قرار مجموعة الدول المصدّرة للنفط وشركاؤها أو ما يُعرف بـ"أوبك +"، بتقليص الإنتاج بمعدل مليونَي برميل يومياً، في خطوةٍ وُصفت من قِبل البيت الأبيض، بأنها "تصطف" مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.