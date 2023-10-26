حامل لقب كأس العالم يزيد الراجحي يُجهز العتاد لمعركة البرتغال للفوز بلقبها

(بورتاليغري) البرتغال – بعد جولة المغرب في أفريقيا، يتجه حامل لقب كأس العالم السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي الى أوروبا للمشاركة في سادس جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري "باها" لموسم 2023، باها بورتاليغري 500 في البرتغال. وسيبدأ السباق الذي سيستمر ليومين بمرحلة تأهيلية في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول.
وسيشارك فخر الرياضة السعودية في الراليات يزيد الراجحي برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك الذي يرافق بطلنا العالمي السعودي في جولاته الإقليمية والمحلية على متن سيارة التويوتا هايلوكس (تي 1+) علماً بأنه سيتم تغيير اسم فئتها الى (تي 1 التميت) في السنة المقبلة حسب القوانين الجديدة من الإتحاد الدولي للسيارات الـ فيا.
وسيقام السباق في طقس ممطر كما هو الحال دائماً، مما يخلق حالة من المغامرة بين المتسابقين والجمهور ويتألف السباق من مرحلتين تنقسم كل منهما الى مرحلتين انتقائيتين بمجموع مسافة قدرها 423كيلومتراً يتم قطعهما خلال يومين كمراحل خاصة خاضعة للتوقيت، وأما بالنسبة للمسافة الإجمالية للرالي تبلغ 654 كيلومترا.
ففي اليوم الأول، الجمعة ستقام المرحلة التأهيلية بمسافة 3,71 كيلومتراً وستتبعها تكملة المرحلة الأولى بمسافة 59 كيلومتراً. أما اليوم الثاني والأخير، الأحد، فسيشهد أطول مسافة بين المراحل، بمسافة إجمالية تبلغ 360 كيلومترا، ستكون المسافة هي الأطول بين المراحل حيث تبلغ مسافتها الإجمالية 360كيلومتراً عبر مسارات حصوية تقنية خادعة تتسم بالسرعة عبر مدينة بورتو التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في البرتغال بعد مدينة لشبونة.
ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.
وقال الراجحي: "أتطلع لخوض باها بورتاليغري والفوز بلقبها، وكالعادة ستكون المنافسة قوية هنا بين أصحاب الأرض، لم أفز في البرتغال من قبل وأود الفوز بها، لدى سأبذل قصارى جهدي مع مساعدي تيمو غوتشالك حيث سنتبع الإستراتيجية والتخطيط المناسبين لنا سألين الله أن يجعل التوفيق حليفنا"
"لم تكن جولة البرتغال من الموسم الماضي جيدة بالنسبة لنا، كانت جميع مجرياتها من صالحنا وكانت وتيرتنا سريعة للغاية وفزنا بمرحلتها الأولى ولكن تعطلنا عندما إنقطع سير المحرك فجأة خلال المرحلة الثانية وخسرنا وقتاً كثيراً، بالطبع نريد تعويض ما خسرناه العام الماضي"
ومن جانبه، قال تيمو غوتشالك بأنه مستعد لخوض الجولة الأوروبية بجانب الكابتن يزيد الراجحي ويتمنى ان تكون جولة جيدة والفوز بلقبها من دون مشاكل"
ستكون المرة الأولى التي سيشارك فيه الثنائي في باها بورتاليغري معاً.