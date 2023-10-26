حامل لقب كأس العالم يزيد الراجحي يُجهز العتاد لمعركة البرتغال للفوز بلقبها

ففي اليوم الأول، الجمعة ستقام المرحلة التأهيلية بمسافة 3,71 كيلومتراً وستتبعها تكملة المرحلة الأولى بمسافة 59 كيلومتراً. أما اليوم الثاني والأخير، الأحد، فسيشهد أطول مسافة بين المراحل، بمسافة إجمالية تبلغ 360 كيلومترا، ستكون المسافة هي الأطول بين المراحل حيث تبلغ مسافتها الإجمالية 360كيلومتراً عبر مسارات حصوية تقنية خادعة تتسم بالسرعة عبر مدينة بورتو التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في البرتغال بعد مدينة لشبونة.