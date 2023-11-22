"آركو" تحوِّل مليونًا و100 ألف ريال لحساب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

قامت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بتحويل مليون ومائة ألف ريال سعودي إلى حساب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتفصيلاً، جاء ذلك استجابة للاحتياجات الملحة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ لدعم قدرتها على توفير متطلبات العمل الإنساني لإنقاذ حياة المنكوبين من سكان غزة، الذين يعانون الحرب الجائرة والقصف الوحشي من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا للنداء الإنساني الذي سبق أن أطلقته الأمانة العامة للمنظمة، ومن خلال استجابة المانحين لتغطية النداء.
وعبَّرت "آركو" عبر "سبق" عن شكرها وتقديرها لكل مَن ساهم في تقديم العون لمصلحة ضحايا العدوان الإسرائيلي، وتحسين الأوضاع الإنسانية للمنكوبين في غزة.