"آركو" تحوِّل مليونًا و100 ألف ريال لحساب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وتفصيلاً، جاء ذلك استجابة للاحتياجات الملحة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ لدعم قدرتها على توفير متطلبات العمل الإنساني لإنقاذ حياة المنكوبين من سكان غزة، الذين يعانون الحرب الجائرة والقصف الوحشي من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا للنداء الإنساني الذي سبق أن أطلقته الأمانة العامة للمنظمة، ومن خلال استجابة المانحين لتغطية النداء.