خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: رحمة الله تطيب بها الحياة.. والشريعة كلها خير وكمال

وأوضح الحذيفي أن أعظم بُشرى من الله تعالى للخلق، أن العلاقة بين رب العالمين وبين خلقه هي الرحمة، مبينًا أن الرحمة العامة يرحم الله بها البر والفاجر، والمؤمن والكافر، في هذه الحياة الدنيا، مستشهدًا بقوله تعالى: (رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا). وأما في الآخرة، فقد اختص الله المؤمنين برحمته، لعملهم بالطاعات واجتنابهم المحرمات، قال تعالى: (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا).