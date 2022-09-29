توقيع مذكرة تفاهم لتصميم برامج تمويلية لتنمية البيئة الاستثمارية في المدن الاقتصادية

يشار إلى أن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تسعى في إطار التكامل والتعاون الاستراتيجي مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى تعزيز التنافسية، عبر توفير حزم من الحوافز الاستثمارية التنافسية لتمكينها من جذب الاستثمارات النوعية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.