توقيع مذكرة تفاهم لتصميم برامج تمويلية لتنمية البيئة الاستثمارية في المدن الاقتصادية

وقّعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مع بنك الرياض، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير مبادرات وحلول مالية تقدم لمستثمري المدن الاقتصادية، عبر وضع برامج فاعلة تسهم في تنمية المدن الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة منها.
واتفق الطرفان على التعاون في تطوير مبادرات برامج مالية وغير مالية مختصة لمحاور عدة؛ منها مبادرات ممكنات الأعمال، ومبادرات المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، ومبادرات مشاريع جودة الحياة.
وقال الأمين العام للهيئة نبيل خوجه: "نتطلع إلى أن يدعم هذا التعاون القطاع الخاص ويسهم في تعزيز تنمية القطاعات المستهدفة في المدن الاقتصادية، بما يدعم تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030".
وأضاف: "تأتي هذه المذكرة ضمن المبادرات والممكنات المنوعة التي تقدمها الهيئة في بيئة استثمارية جاذبة للقطاعات المستهدفة في المدن الاقتصادية، التي تتمثل في مبادرة التكامل الصناعي واللوجستي (أرض وقرض)، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق الصناعي وشركة إعمار، وبرنامج الهيئة لريادة الأعمال؛ للإسهام في تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ومبادرة هدف لدعم وتأهيل وتدريب وتوظيف السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة".
يشار إلى أن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تسعى في إطار التكامل والتعاون الاستراتيجي مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى تعزيز التنافسية، عبر توفير حزم من الحوافز الاستثمارية التنافسية لتمكينها من جذب الاستثمارات النوعية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.