مؤتمر الزكاة يناقش نموذج التضامن الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة

وأوضح المشاركون أن الأهداف التي تعمل عليها الزكاة من خلال الدعم المقدم للمستفيدين هي الأهداف التي قامت من أجلها التنمية المستدامة التي تعنى بمجابهة التحديات، بما في ذلك ضمان حصول المجتمعات على التعليم والصحة والحياة الكريمة.