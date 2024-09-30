"تنمية القطاع غير الربحي" يطلق خدمة "إفصاح بيانات الحوكمة"

كما بيّن وجود عددٍ من التحديثات على مؤشرات معايير الحوكمة، وذلك سعيًا منه في تخفيف الأعباء على المنظمات، وبما يمكّنها من تحقيق أعلى النسب الممكّنة في الامتثال، حيث تضمنت التحديثات تعديل بعض الممارسات وأوزانها في معياري الامتثال والالتزام والشفافية والإفصاح، وتفعيل معيار السلامة المالية واحتسابه ضمن الدرجة العامة للتقييم، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة لجميع المنظمات غير الربحية، وسيجري قريبًا العديد من الزيارات الميدانية للمنظمات غير الربحية التي لم تتم زيارتها سابقًا.