منصة "إحسان" تواصل استقبال التبرعات وتستعرض أثر عطاءات المحسنين في معرض تفاعلي

ويُبرز المعرض اكتمال أكثر من 95 % من مشروع مستشفى سلام الوقفي بالمدينة المنورة الذي يعد أول مستشفى وقفي من نوعه بالمملكة، ويقع المشروع في الساحة الغربية للمسجد النبوي على امتداد طريق السلام بمساحة تقدر بنحو 750 مترًا مربعًا، ويحتوي على 14 طابقًا يشمل: قسم الطوارئ الذي يتسع لأكثر من 4,000 حالة أسبوعيًا، والعناية المركزة التي تتسع لأكثر من 300 حالة أسبوعيًا، وغسيل الكلى لخدمة أكثر من 400 مريض أسبوعيًا.