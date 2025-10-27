"تجمع المدينة" يوقع اتفاقية رقمية مع "مايكروسوفت" لتعزيز التحول الصحي الذكي

وقّع تجمع المدينة المنورة الصحي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة مايكروسوفت العربية المحدودة، تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء من خلال تبني أحدث الحلول التقنية والابتكارات الرقمية في القطاع الصحي بالمنطقة.
وتركز الاتفاقية على تطوير حزمة من الحلول الذكية تشمل إدارة صحة السكان، والمستشفى الذكي، ومركز التواصل التفاعلي، وإدارة الأصول الطبية وغير الطبية، إلى جانب تطبيق أنظمة التوثيق الإكلينيكي الذكي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأمراض الصدر.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز صحة المجتمع عبر الابتكار الرقمي، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين في المجالات التقنية والصحية، بما يسهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بتجربة المستفيدين في منطقة المدينة المنورة.
وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن بن دبي الحربي، والمدير الإقليمي لشركة مايكروسوفت العربية السيد محمد صالح.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تجمع المدينة المنورة الصحي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين التحول الرقمي بالقطاع الصحي، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات التقنية العالمية، لدعم الابتكار واستدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.