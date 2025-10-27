"تجمع المدينة" يوقع اتفاقية رقمية مع "مايكروسوفت" لتعزيز التحول الصحي الذكي

وتركز الاتفاقية على تطوير حزمة من الحلول الذكية تشمل إدارة صحة السكان، والمستشفى الذكي، ومركز التواصل التفاعلي، وإدارة الأصول الطبية وغير الطبية، إلى جانب تطبيق أنظمة التوثيق الإكلينيكي الذكي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأمراض الصدر.