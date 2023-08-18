في المجمعة.. أكثر من 31 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة بعد غد

يعود أكثر من 31 ألف طالب وطالبة، بعد غد الأحد، إلى مقاعد الدراسة في مدارس البنين والبنات بتعليم المجمعة على مستوى مختلف المراحل الدراسية.
وأكملت إدارة تعليم المجمعة الترتيبات اللازمة كافة لاستقبال العام الدراسي الجديد 1445هـ، في ظل متابعة حثيثة ومستمرة من مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.
وأعدّت الإدارة خطة تهدف إلى متابعة سير الدراسة في المدارس ودعمها وتقديم المساندة، ورفع التقارير اللازمة بذلك للجهات المعنية في الإدارة.
ووجّه "الملحم"؛ مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية بلجنة الاستعداد للعام الدراسي 1445هـ، ببذل قصارى الجهود للبدء بداية جادة؛ لينعم الطلاب وبناتنا الطالبات بعام دراسي مُميز حافل بالعطاء.
وأكّد على مديري ومديرات المدارس، توفير عوامل الراحة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات من خلال توزيع الجداول، وتوفير الكتب الدراسية لتسليمها من أول يوم دراسي.
وشدّد "الملحم"؛ على أهمية الانضباط المدرسي لدى منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات.
وفي وقتٍ مبكرٍ، تبيّن من خلال الجولات الميدانية لقيادات الإدارة والمشرفين والمشرفات الأسبوع الماضي اكتمال تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة على أكمل وجه.