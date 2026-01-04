وفاة معلمة وإصابة زميلتيها وطفلها في حادث شرق حائل
شهد طريق رديفة الأجفر، صباح اليوم، حادث انقلاب مروّع أسفر عن وفاة معلمة، وإصابة معلمتين وطفل على بُعد 160 كيلومترًا شرق حائل.
وتشير المعلومات إلى أن المعلمات الثلاث كنّ في طريقهن لمباشرة عملهن قادمات من مدينة حائل، حيث كانت إحداهن تقود المركبة وبرفقتها ابن زميلتها. وتعمل المعلمة المتوفاة في ابتدائية تحفيظ القرآن بالأجفر، فيما تعمل زميلتها في المدرسة ذاتها، وتعمل الثالثة في ابتدائية الأجفر للبنات، بينما يدرس الطفل، وهو ابن المعلمة المتوفاة، في إحدى مدارس الأجفر.
وقد باشرت الجهات الأمنية والصحية موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مركز الرعاية الصحية بالأجفر، حيث تلقّوا الإسعافات اللازمة، وغادروا لاحقًا برفقة ذويهم بعد التأكد من سلامتهم، إذ تبيّن أن إصاباتهم طفيفة ولله الحمد.
وتتقدّم "سبق" بخالص التعازي والمواساة لابن المعلمة المتوفاة وذويها، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.