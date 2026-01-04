وفاة معلمة وإصابة زميلتيها وطفلها في حادث شرق حائل

وتشير المعلومات إلى أن المعلمات الثلاث كنّ في طريقهن لمباشرة عملهن قادمات من مدينة حائل، حيث كانت إحداهن تقود المركبة وبرفقتها ابن زميلتها. وتعمل المعلمة المتوفاة في ابتدائية تحفيظ القرآن بالأجفر، فيما تعمل زميلتها في المدرسة ذاتها، وتعمل الثالثة في ابتدائية الأجفر للبنات، بينما يدرس الطفل، وهو ابن المعلمة المتوفاة، في إحدى مدارس الأجفر.