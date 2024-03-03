لبناء الشراكات وتعزيز الفرص الاستثمارية.. ملتقى سلاسل الإمداد يثري مسؤوليات "ملكية العلا"

استهدفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال إطلاقها الدورة الأولى من ملتقى سلاسل الإمداد في 29 فبراير الماضي، والذي جمع نخبة من الخبراء في قطاعات حيوية تشمل المقاولات والخدمات اللوجستية؛ استهدفت تعزيزَ شراكاتها والتوسع في المشاريع ودعم فرص الاستثمار الواعدة.
وأتاحت الدورة الافتتاحية من الملتقى فرصة فريدة للمشاركين للانضمام إلى قائمة شركاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع البناء والتشييد وقطاعا التنمية الحضرية والاقتصادية وغيرها، كما سلطت الضوء على ما تمتاز به العلا من مكانة رائدة وإمكانات فريدة لإطلاق مجموعة واسعة من المشاريع المتماشية مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وتوسعت قائمة مسؤوليات الهيئة الملكية لمحافظة العلا منذ تأسيسها بموجب قرار ملكي في عام 2017؛ بهدف تطوير محافظة العلا، لتشمل إطلاق مخططات التطوير الحضري الرئيسية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات والمرافق، مع العمل المتواصل على زيادة الفرص الاقتصادية في مختلف أنحاء العلا.
وكانت الهيئة قد أطلقت -العام الماضي- المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري، الذي يحمل شعار "نحو مجتمع مزدهر" والهادف إلى تحقيق تحول شامل ومستدام في المناطق الحضرية الرئيسية في وسط وجنوب العلا؛ مما أسهم في تسليط الضوء على الفرص الغنية المتوفرة للمقاولين الراغبين في بناء شراكات مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وتسعى الهيئة إلى بناء شبكة قوية وموثوقة من الشركاء في مجال سلاسل الإمداد والتعاون مع خبراء البناء والوسطاء في مجال التطوير مع دخول مخطط "نحو مجتمع مزدهر" حيز التنفيذ وما يترتب على ذلك من إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة في مختلف أنحاء العلا.
وشهدت الدورة الأولى من المنتدى، الذي من المتوقع أن يصبح فعالية سنوية في المستقبل، حضور عشرات من أبرز المقاولين في قطاعي البناء والتطوير في المملكة.
وتطمح الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال التواصل مع المشاركين في المنتدى، إلى تنويع الشركاء والموردين وحثهم على المشاركة في مناقصات المشاريع المستقبلية التي تخطط لإطلاقها في العلا في عام 2024 وما بعده.