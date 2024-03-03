لبناء الشراكات وتعزيز الفرص الاستثمارية.. ملتقى سلاسل الإمداد يثري مسؤوليات "ملكية العلا"

وأتاحت الدورة الافتتاحية من الملتقى فرصة فريدة للمشاركين للانضمام إلى قائمة شركاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع البناء والتشييد وقطاعا التنمية الحضرية والاقتصادية وغيرها، كما سلطت الضوء على ما تمتاز به العلا من مكانة رائدة وإمكانات فريدة لإطلاق مجموعة واسعة من المشاريع المتماشية مع أهداف رؤية السعودية 2030.