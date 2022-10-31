الأكاديمية السعودية للمياه تطلق هويتها الجديدة واستراتيجيتها

كما تعزز الاستراتيجية معاييرها المتقدمة من خلال الشراكات والاعتمادات الدولية من بينها منظمة ACCET للاعتماد الأمريكية، ومركز City & Guilds البريطاني، ومدينة الملك عبدالله للطاقة، وإبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا الصدد مع عدد من الجهات والشركات والمعاهد المتخصصة، لنقل المعرفة وتقديم الحلول المبتكرة وتبادل الخبرات والتعاون المشترك.