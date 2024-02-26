"الربط الكهربائي الخليجي" تدشن نظام SAP Ariba الإلكتروني للخدمات المساندة

وأشار إلى أن هذا النظام يوفر نظرة واضحة وشفافة على سلاسل التوريد من خلال تتبع وتوثيق كل خطوة في عملية الشراء. هذا يساعد في تحسين إدارة المخزون وتحديد أي الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، مبينًا، أن النظام يعزز التواصل مع الموردين ويسهل التعاون الإلكتروني، ويتيح للشركات التفاعل بفعالية مع مورديها، وتسهيل التفاوض وإدارة العقود، مضيفًا، "ساب أريبا" يسهم في تقليل التكاليف العامة للشركة، وتقليل الأخطاء البشرية وتحسين كفاءة العمليات يؤدي إلى توفير مالي وتحسين الربحية.