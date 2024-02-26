"الربط الكهربائي الخليجي" تدشن نظام SAP Ariba الإلكتروني للخدمات المساندة

دشن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد الإبراهيم، في المقر الرئيسي للهيئة بالدمام اليوم، النظام الإلكتروني الأساسي للخدمات المساندة للهيئة(SAP Ariba)، بالتزامن مع احتفالات الهيئة بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية والعيد الوطني لدولة الكويت الـ 63.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم، أن تنفيذ مشروع تحديث النظام الالكتروني الأساسي للخدمات المساندة يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على دعم أعمالها بواسطة أفضل البرامج والتقنية الحديثة، مشيرًا إلى أن تنفيذه تطلب مستوى عاليا من الخبرات والتقنيات المتطورة التي تتمتع بها كوادر هيئة الربط الكهربائي الخليجي.
وأضاف أن "الساب أريبا" يقدم حلاً شاملاً لإدارة وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى تقديم العديد من المزايا التي تعزز كفاءة وفعالية العمليات التجارية، لافتًا إلى أن فوائد ساب أريبا تتمثل في تحسين عمليات التوريد والتخطيط من خلال تيسير تعاون الشركات مع مورديها. يمكن للمستخدمين الوصول إلى شبكة واسعة من الموردين وتوثيق عمليات الشراء بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأكد أن SAP Ariba يقلل من الجهد المبذول في عمليات الشراء والتوريد، حيث يمكن أتمتة العديد من العمليات الروتينية، وهذا يوفر الوقت للموظفين للتركيز على مهام أكثر استراتيجية.
وأشار إلى أن هذا النظام يوفر نظرة واضحة وشفافة على سلاسل التوريد من خلال تتبع وتوثيق كل خطوة في عملية الشراء. هذا يساعد في تحسين إدارة المخزون وتحديد أي الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، مبينًا، أن النظام يعزز التواصل مع الموردين ويسهل التعاون الإلكتروني، ويتيح للشركات التفاعل بفعالية مع مورديها، وتسهيل التفاوض وإدارة العقود، مضيفًا، "ساب أريبا" يسهم في تقليل التكاليف العامة للشركة، وتقليل الأخطاء البشرية وتحسين كفاءة العمليات يؤدي إلى توفير مالي وتحسين الربحية.
وأوضح أن النظام يساعد الشركات في الامتثال للمعايير والقوانين المحلية والدولية، مما يقلل من مخاطر المسائل القانونية ويضمن الامتثال الفعال، مؤكدًا، أن هذا النظام يعد حلاً شاملاً يساهم في تحسين أداء سلاسل التوريد وتحقيق فوائد كبيرة من حيث تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز التعاون مع الموردين.
وذكر أن المشروع استغرق (6) أشهر من العمل الجاد والمشترك لجميع أقسام الهيئة ومستشاري شركة ابسلوت للتأكد من تغطية جميع المتطلبات وجاهزيتها لمتطلبات العمل اليومي، معربًا عن شكره لجميع أعضاء فريق عمل المشروع.