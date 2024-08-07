قصر الإمارة التاريخي في نجران يُظهر العمارة التراثية المتميزة

وتبلغ مساحة القصر 6252 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاث طوابق تحتوي على 65 غرفة، ويوجد في فناء القصر بئر قديمة إلى جوار المسجد، ويتميز من الأعلى بتلك الأبراج الدائرية التي قامت في زواياه الأربع كحصون منيعة، وكذلك بأبراج للمراقبة.