"الملكية الفكرية" رداً على استفسار "سبق": أنظمة الملكية تحمي العطور.. والتركيبة العطرية تُحمى في حالتين

3) أما عن مدى إمكانية حماية العطور ضمن مجال براءات الاختراع: فيمكن اعتبار العطور (وهي عبارة عن تركيبة من مواد من صنع الإنسان)، قابلة للحصول على براءة اختراع لها طالما أنها تلبي متطلبات الحصول على براءة اختراع. وهذا يعني أن العطر يجب أن يكون الاختراع مستوفياً لاشتراطات الحصول على براءة اختراع متى كان جديداً، ومنطوياً على خطوة ابتكارية، وقابلاً للتطبيق الصناعي. ويمكن أن يكون الاختراع منتجاً، أو عملية صناعية، أو متعلقاً بأي منهما. ويتطلب ذلك أن يتضمن وصفاً مكتوباً للعنصر الذي يتم الحصول على براءة اختراع له، بما في ذلك طريقة وطريقة تصنيعه؛ علماً أن قابلة للحصول على براءة اختراع لا تنفي مدى تعقيد الحصول على براءة اختراع. كما أن قبول طلب الحصول على براءة اختراع يتطلب عادةً خبرة متخصصة، وقد يكون من الصعب أيضاً إثبات انتهاك براءة اختراع العطر، إلى جانب التكاليف الباهظة لبراءات الاختراع ومحدودية فترة حمايتها التي لا تتجاوز 20 سنة؛ لذلك لا يتم عادة اتباع هذا المجال لحماية تركيبات العطور.