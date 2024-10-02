الرياض تشهد انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 غدًا بمشاركة عالمية واسعة

تستعد الرياض، غدًا الخميس، لاستقبال عشاق الصقور وهواة الصقارة من مختلف أنحاء العالم في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويستمر لمدة 10 أيام، بمشاركة أكثر من 400 عارض من 45 دولة.
وسيقدم المعرض الذي يُعد وجهة مثالية لمحبي الصقور والصقارة، وعلى مساحة 160 ألف متر مربع، تجارب متنوعة، من أبرزها منصة فريدة لبيع الأسلحة بمختلف أنواعها، إضافة إلى عرض لأحدث الإصدارات الخاصة والنادرة في عالم الصقور، وتوفير تجارب للرماية الحقيقية والافتراضية.
وسيحظى زوار المعرض، وعلى مدار 10 أيام، بعددٍ من الفعاليّات المتنوعة، من بينها ورش عمل يومية تتناول أحدث المستجدات في رعاية وتربية الصقور، إلى جانب أجنحة تضم مئات العارضين الذين يعرضون أحدث المستلزمات والتقنيات المتعلقة بالصقور، فضلاً عن معدات الصيد والتخييم، والرحلات البرية، والدراجات النارية، ومركبات الدفع الرباعي.
ويسعى نادي الصقور السعودي، من خلال إقامة هذا المعرض، إلى تسليط الضوء على تراث المملكة وهويتها الثقافية، ونقل هذا الإرث للأجيال المقبلة، إضافة إلى تعزيز مكانة الصقور كرمز للشجاعة والعزة والفخر، والتي تمثل جزءًا من الهوية الثقافية المتوارثة عبر الأجيال، حيث سيستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى 11 مساءً، مع دخول مجاني للجميع، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بجميع الفعاليّات والأنشطة المتنوعة.
يُذكر أن نادي الصقور السعودي قد أعلن عن انطلاق فعاليّاته للموسم 2024-2025م، التي تشمل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، إضافة إلى كأس نادي الصقور 2024، التي تُقام للمرة الأولى في محافظة حفر الباطن، وكأس العلا للصقور، وسباق الملواح، ومزاد نادي الصقور السعودي، التي تأتي ضمن مساعي النادي لاستدامة موروث الصقارة محليًا وعالميًا، وصونه ونقله إلى الأجيال القادمة.