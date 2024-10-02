الرياض تشهد انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 غدًا بمشاركة عالمية واسعة

ويسعى نادي الصقور السعودي، من خلال إقامة هذا المعرض، إلى تسليط الضوء على تراث المملكة وهويتها الثقافية، ونقل هذا الإرث للأجيال المقبلة، إضافة إلى تعزيز مكانة الصقور كرمز للشجاعة والعزة والفخر، والتي تمثل جزءًا من الهوية الثقافية المتوارثة عبر الأجيال، حيث سيستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى 11 مساءً، مع دخول مجاني للجميع، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بجميع الفعاليّات والأنشطة المتنوعة.